У багатьох випадках пришвидшити інтернет зʼєднання на компʼютерах, смартфонах та інших пристроях допоможуть прості маніпуляції з Wi-Fi роутером.

Місце розташування Wi-Fi роутера сильно вливає на швидкість інтернету, тому експерти дали кілька корисних порад, як правильно встановити маршрутизатор.

По-перше, навіть якщо Wi-Fi роутер не вписується в інтерʼєр, не варто ховати пристрій. Будь-які стіни, меблі, металеві обʼякти заважатимуть передачі сигналу та зменшуватимуть зону охоплення.

Найкраще встановлювати Wi-Fi роутер у високій точці, наприклад, на шафі чи полиці. Це допоможе забезпечити розповсюдження сигналу по приміщенню та спростить подолання перешкод.

Сигнал маршрутизатора також можуть погіршувати деякі домашні пристрої, що випромінюють радіочастотні хвилі, зокрема мікрохвильова піч, Bluetooth-колонки, радіоняня, тому не варто їх ставити поруч.

Крім того, для покращення якості сигналу інтернет-провайдери рекомендують коригувати розташування антен маршрутизатора. Цей трюк підходить лише для тих Wi-Fi роутерів, які мають регульовані антени, тож якщо у вас пристрій із вбудованими, то можливості маневрів у вас не буде.

Особливо корисним цей лайфхак є, якщо маршрутизатор працює одразу для двох поверхів. Тоді, якщо встановлюєте роутер на першому поверсі, антени направляємо вгору, а якщо на другому поверсі, то антени потрібно нахилити вбік.

Також, щоб покращити швидкість інтернет зʼєднання, не забувайте періодично перезавантажувати маршрутизатор.

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