За минулий рік на початок березня ціни на какао зросли більш ніж удвічі, а спекулянти, які сподівалися зниження цін, масово залишають ринок.

Світ зіткнувся з критичним дефіцитом какао через старіння дерев, розповсюдження хвороб і несприятливі кліматичні умови в Західній Африці, основному регіоні постачання. Ці умови вже призвели до різкого стрибка цін на какао на ф'ючерсних ринках. У результаті, в Україні ціни на шоколад можуть подвоїтися вже цього літа.

За минулий рік до початку березня ціни на какао зросли більш ніж удвічі. Спекулянти, які сподівались на зниження цін, масово залишають ринок.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Західна Африка, що забезпечує близько половини всього світового постачання какао, страждає від старіння какао-дерев та руйнівних хвороб. Погіршення погодних умов у Кот-д'Івуарі та Гані стало "останньою краплею", що призвело до значних збоїв у виробництві. Відтак, ціни на ф'ючерси стрімко зросли на 70% із початку березня, досягнувши рекордних показників.

Глобальні виробники шоколаду вже відчувають наслідки кризи, з деякими заводами закритими від Малайзії до Німеччини та Чикаго. Невдачі на ринку вже спровокували юридичні позови проти деяких компаній. Ринок очікує період нестабільності і ризику з низькою ліквідністю.

Українські виробники вже зменшили розмір стандартної плитки шоколаду з 100 до 80 грамів, прогнозуючи подальше зростання цін. Лариса Гук, оглядачка аграрного та харчового ринку, зазначає, що ціна на плитку може зрости влітку до 50 грн, а до кінця року досягти 70 грн.

Джерело: Bloomberg.

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