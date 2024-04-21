За прошлый год к началу марта цены на какао выросли более чем вдвое, а спекулянты, надеявшиеся на снижение цен, массово покидают рынок.

Мир столкнулся с критическим дефицитом какао из-за старения деревьев, распространения болезней и неблагоприятных климатических условий в Западной Африке, основном регионе снабжения. Эти условия уже привели к резкому скачку цен на какао на фьючерсных рынках. В результате, в Украине цены на шоколад могут удвоиться уже этим летом.

За прошлый год к началу марта цены на какао выросли более чем вдвое. Спекулянты, надеявшиеся на снижение цен, массово покидают рынок.

Согласно сообщениям СМИ, Западная Африка, обеспечивающая около половины всего мирового снабжения какао, страдает от старения какао-деревьев и разрушительных болезней. Ухудшение погодных условий в Кот-д'Ивуаре и Гане стало последней каплей, что привело к значительным сбоям в производстве. Следовательно, цены на фьючерсы стремительно выросли на 70% с начала марта, достигнув рекордных показателей.

Глобальные производители шоколада уже ощущают последствия кризиса, с некоторыми заводами, закрытыми от Малайзии до Германии и Чикаго. Неудачи на рынке уже спровоцировали юридические иски против некоторых компаний. Рынок ожидает период нестабильности и риска с низкой ликвидностью.

Украинские производители уже снизили размер стандартной плитки шоколада со 100 до 80 граммов, прогнозируя дальнейший рост цен. Лариса Гук, обозреватель аграрного и пищевого рынка, отмечает, что цена на плитку может вырасти летом до 50 грн, а к концу года достичь 70 грн.

Источник: Bloomberg.

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