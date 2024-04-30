Знання того, чому телефони перегріваються і як його захистити, допоможе уникнути серйозного пошкодження вашого гаджета.

Якщо у вас є мобільний телефон, ви, ймовірно, помічали, що він іноді буває гарячим на дотик - це відбувається з багатьох причин.

Якщо ви користуєтеся мобільним телефоном протягом тривалого часу, невелике нагрівання пристрою нормальне, але він не повинен бути занадто гарячим довгий час.

Ось кілька поширених причин перегріву телефону:

Потокове відеоконтент протягом тривалого часу.

Ігри.

Висока яскравість екрану.

Застарілі програми або програмне забезпечення.

Вплив спекотних умов або прямих сонячних променів.

Як уберегти телефон від перегріву?

Тримайте свої програми в актуальному стані.

Помилки або старе програмне забезпечення можуть призвести до того, що програма потребує більше енергії для роботи і, отже, перегріву телефону.

Уникайте впливу прямих сонячних променів. Залишення телефону в жарких умовах або під прямим сонячним промінням на тривалий час може призвести до надмірного нагрівання внутрішньої частини телефону.

Заряджайте телефон на прохолодній поверхні. Якщо ви заряджаєте телефон на ліжку, ковдрі, подушці або на іншій м'якій поверхні, він може утримувати тепло. Тепло повинне відводитися від телефону під час заряджання.

Закрийте програми, які ви не використовуєте. Фонові програми можуть споживати енергію, навіть якщо вони не використовуються. Якщо ви не закриєте програму, вона залишиться відкритою у фоновому режимі і продовжить споживати енергію вашого телефону, змушуючи її працювати інтенсивніше, ніж необхідно.

Залиште яскравість екрана на низькому рівні. Хоча це може здатися незначним, яскравість телефону може вплинути на споживання енергії. І чим більше енергії ви використовуєте, тим сильніше нагрівається ваш телефон.

Встановіть антивірусне програмне забезпечення. На пристроях Android віруси можуть викликати проблеми з програмним забезпеченням телефону, що може призвести до його перегріву.

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