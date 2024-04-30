Знание того, почему телефоны перегреваются и как его защитить, поможет вам избежать серьезного повреждения вашего гаджета.

Если у вас есть мобильный телефон, вы, вероятно, замечали, что он иногда бывает горячим на ощупь - это происходит по многим причинам.

Если вы пользуетесь мобильным телефоном в течение длительного времени, небольшое нагревание устройства является нормальным, но он не должен быть слишком горячим долгое время.

Вот несколько распространенных причин перегрева телефона:

Потоковое видеоконтент в течение длительного периода времени.

Игры.

Высокая яркость экрана.

Устаревшие приложения или программное обеспечение.

Воздействие жарких условий или прямых солнечных лучей.

Как уберечь телефон от перегрева?

Держите свои приложения в актуальном состоянии.

Ошибки или старое программное обеспечение могут привести к тому, что приложениям потребуется больше энергии для работы и, следовательно, к перегреву телефона.

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Оставление телефона в жарких условиях или под прямыми солнечными лучами на длительное время может привести к чрезмерному нагреву внутренней части телефона.

Заряжайте телефон на прохладной ровной поверхности. Если вы заряжаете телефон на кровати, одеяле, подушке или другой мягкой поверхности, он может удерживать тепло. Тепло должно отводиться от телефона во время зарядки.

Закройте приложения, которые вы не используете. Фоновые приложения могут потреблять энергию, даже если они не используются. Если вы не закроете приложение, оно останется открытым в фоновом режиме и продолжит потреблять энергию вашего телефона, заставляя его работать интенсивнее, чем необходимо.

Оставьте яркость экрана на низком уровне. Хотя это может показаться незначительным, яркость вашего телефона может повлиять на потребление энергии. И чем больше энергии вы используете, тем сильнее нагревается ваш телефон.

Установите антивирусное программное обеспечение. На устройствах Android вирусы могут вызвать проблемы с программным обеспечением вашего телефона, что может привести к его перегреву.

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