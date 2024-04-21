Прогнозувати всі можливі збитки через обстріл Росії складно через нестабільну ситуацію, але все це впливає на тарифи комуналки.

В Україні кубометр газу коштує 7,96 грн, а кВт*год електроенергії – 2,64 грн. Вже влітку електроенергія може подорожчати, тоді як планів підвищувати вартість газу поки що немає.

Вартість електроенергії залишиться на теперішньому рівні принаймні до кінця травня і становитиме 2,64 грн за кВт*год. Проте, уряд розглядає можливість невеликого підвищення ціни на електроенергію, яке може відбутися вже влітку.

"Тариф не буде змінено принаймні у травні", - повідомив представник уряду. Він наголосив на тому, що обговорення тарифу урядом, міністерствами та профільними комісіями може зайняти значний час, як і минулого року, коли підвищення тарифу було здійснено лише з червня.

Прогнозувати всі можливі збитки також складно через нестабільну ситуацію.

Тариф на природний газ ймовірно не зміниться з травня і залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, якщо розглядати найпопулярнішого постачальника - "Нафтогаз". Поточний тариф діє до 30 квітня 2024 року. Законодавство обмежує підвищення цін на газ під час воєнного стану та протягом шести місяців після нього.

Зараз не має планів з підвищення тарифів на газ. Навіть за наявності законодавчих обмежень тарифи можна було б підвищити шляхом окремого рішення, проте цього не буде зроблено.

Приблизно 98% українців є клієнтами "Нафтогазу" та придбають природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Знижку у 1% можуть отримати ті, хто своєчасно розраховується за комунальні послуги. Щоб отримати знижку, необхідно оплатити газ до 15 числа через онлайн-сервіс.

Тобто вартість комунальних послуг не зміниться щонайменше наступного місяця.

Джерело: OBOZ.UA

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