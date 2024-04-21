Прогнозировать все возможные убытки из-за обстрелов рф сложно из-за нестабильной ситуации, но все это влияет на тарифы коммуналки.

В Украине кубометр газа стоит 7,96 грн, а кВт*ч электроэнергии – 2,64 грн. Уже летом электроэнергия может подорожать, в то время как планов повышать стоимость газа пока нет.

Стоимость электроэнергии останется на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца мая и составит 2,64 грн за кВт*ч. Однако правительство рассматривает возможность небольшого повышения цены на электроэнергию, которое может произойти уже летом.

"Тариф не будет изменен, по крайней мере, в мае", - сообщил представитель правительства. Он отметил, что обсуждение тарифа правительством, министерствами и профильными комиссиями может занять значительное время, как и в прошлом году, когда повышение тарифа было осуществлено только с июня.

Прогнозировать все возможные убытки также сложно из-за нестабильной ситуации.

Тариф на природный газ, вероятно, не изменится с мая и останется на уровне 7,96 грн за кубометр, если рассматривать самого популярного поставщика - "Нафтогаз". Текущий тариф действует до 30 апреля 2024 года. Законодательство ограничивает повышение цен на газ во время военного положения и в течение шести месяцев после него.

Сейчас нет планов по повышению тарифов на газ. Даже при наличии законодательных ограничений тарифы можно было бы повысить путем отдельного решения, однако это не будет сделано.

Приблизительно 98% украинцев являются клиентами "Нафтогаза" и приобретут природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Скидку в 1% могут получить те, кто своевременно рассчитывается за коммунальные услуги. Чтобы получить скидку необходимо оплатить газ до 15 числа через онлайн-сервис.

Источник: OBOZ.UA

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