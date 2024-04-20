У Гайсинському районі Вінницької області стріляли з пістолета в поліцейських. Один із них загинув, а його колега отримав поранення. Про це повідомили в Управлінні Нацполіції області.

Зазначається, що близько 2 години ночі правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів. У машині перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Внаслідок цього загинув 20-річний поліцейський, а його напарник отримав поранення.

Наразі в межах Вінницької та Одеської областей розпочата поліцейська операція. Правоохоронці кажуть, що завдяки зусиллям оперативних служб вони змогли встановити осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Одночасно у місцевих Телеграм-каналах розповсюджувалися відеозаписи з камер спостереження однієї з автозаправок, на яких видно обличчя та автомобіль обох підозрюваних. Зазначається, що автомобіль, з якого вони здійснили злочин це позашляховик Suzuki Grand Vitaro.

Раніше Politeka також писала про українських інженерів, яких підозрюють у державній зраді і яким загрожує довічне ув'язнення. Йдеться про конструкторів заводу, якіих підозрюють у передачі російській федерації креслення турбін для ТЕС і ГЕС, які не виробляють у Росії. У організатора групи знайшли понад п'ять мільйонів гривень, які ймовірно були отримані за співпрацю з російськими представниками.

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