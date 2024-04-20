В Винницкой области двое мужчин убили сотрудника полиции, а также нанесли ранения его коллеге.

В Гайсинском районе Винницкой области стреляли из пистолета в полицейских. Один из них погиб, а его коллега получил ранения. Об этом сообщили в Управлении Нацполиции области.

Отмечается, что около 2 часов ночи правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. В машине находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским. В результате погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранения.

В рамках Винницкой и Одесской областей начата полицейская операция. Правоохранители говорят, что благодаря усилиям оперативных служб они смогли установить лиц, причастных к совершению преступления.

Одновременно в местных телеграмм-каналах распространялись видеозаписи с камер наблюдения одной из автозаправок, на которых видны лица и автомобиль обоих подозреваемых. Отмечается, что автомобиль, из которого они совершили преступление, это внедорожник Suzuki Grand Vitaro.

Ранее Politeka также писала об украинских инженерах, подозреваемых в государственной измене и которым грозит пожизненное заключение. Речь идет о конструкторах завода, подозреваемых в передаче российской федерации чертеж турбин для ТЭС и ГЭС, которые не производятся в России. У организатора группы нашли более пяти миллионов гривен, которые, вероятно, были получены за сотрудничество с российскими представителями.

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