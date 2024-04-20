За даними статистики, 67,5 тисяч українців отримують пенсію, розмір якої не досягає мінімального порогу.

У 2024 році в Україні значно зросли пенсії для суддів. З січня по квітень їх середній розмір виплат збільшився на 4 037 грн, досягнувши 103 874 грн. У той же час, середня пенсія в країні зросла з 5 385 грн до 5 743 грн.

За даними статистики, 67,5 тисяч українців отримують пенсію, розмір якої не досягає мінімального порогу. Ці громадяни, які не мають необхідного стажу для виходу на пенсію за віком, отримують в середньому 1,4 тис. грн. Тим часом, 283 тисячі осіб отримують мінімальну пенсію, яка становить 2 361 грн.

Серед українських пенсіонерів, їх загальна кількість складає 10,1 мільйона, близько 2,7 мільйона продовжують працювати, отримуючи в середньому 6 тис. грн.

Більшість пенсіонерів, а саме 2,6 мільйона осіб, отримують до 3 тис. грн на місяць. Також 1,7 мільйона пенсіонерів отримують виплати від 3 тис. до 4 тис. грн, а 1,8 мільйона — від 4 тис. до 5 тис. грн.

Зазначається, що 1,2 мільйона пенсіонерів отримують виплати, які перевищують 10 тис. грн. Міжнародна організація праці рекомендує, щоб мінімальний гарантований дохід на пенсії становив не менше 40% від заробітку, при цьому ідеальним вважається рівень у 60%. Україна виконує цю норму лише для обмежених категорій, наприклад, судді можуть отримувати до 80% своєї зарплати.

Загалом українець із середньою зарплатою та 35-річним стажем отримує пенсію, яка складає менше ніж 30% його звичного доходу.

Джерело: OBOZ.UA

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