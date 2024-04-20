У 2024 році в Україні значно зросли пенсії для суддів. З січня по квітень їх середній розмір виплат збільшився на 4 037 грн, досягнувши 103 874 грн. У той же час, середня пенсія в країні зросла з 5 385 грн до 5 743 грн.

пенсія, субсидія, виплата

За даними статистики, 67,5 тисяч українців отримують пенсію, розмір якої не досягає мінімального порогу. Ці громадяни, які не мають необхідного стажу для виходу на пенсію за віком, отримують в середньому 1,4 тис. грн. Тим часом, 283 тисячі осіб отримують мінімальну пенсію, яка становить 2 361 грн.

Серед українських пенсіонерів, їх загальна кількість складає 10,1 мільйона, близько 2,7 мільйона продовжують працювати, отримуючи в середньому 6 тис. грн.

Більшість пенсіонерів, а саме 2,6 мільйона осіб, отримують до 3 тис. грн на місяць. Також 1,7 мільйона пенсіонерів отримують виплати від 3 тис. до 4 тис. грн, а 1,8 мільйона — від 4 тис. до 5 тис. грн.

пенсія, субсидія, виплата

Зазначається, що 1,2 мільйона пенсіонерів отримують виплати, які перевищують 10 тис. грн. Міжнародна організація праці рекомендує, щоб мінімальний гарантований дохід на пенсії становив не менше 40% від заробітку, при цьому ідеальним вважається рівень у 60%. Україна виконує цю норму лише для обмежених категорій, наприклад, судді можуть отримувати до 80% своєї зарплати.

Загалом українець із середньою зарплатою та 35-річним стажем отримує пенсію, яка складає менше ніж 30% його звичного доходу.

Джерело: OBOZ.UA

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