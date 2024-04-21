Під час евакуації з Донеччини у Рівне молода породілля Крістіна Безручко народила дитину.

У надзвичайних обставинах розпочалися пологи молодої Крістіни Безручко, яка разом зі своєю сім'єю евакуювалася з Донеччини до Рівного, але неочікувано народила в Олександрії.

З привітним обличчям малого в обіймах, Крістіна, молода мати з міста Українськ на передовій поблизу Курахового, згадує, як прийшлось приймати рішення про евакуацію у стані вагітності, а ще кілька тижнів тому вона не могла уявити, що пологи розпочнуться саме по дорозі до Рівного, де планувала оселитися разом із родиною.

"Півтори години я мучилась, не могла повірити, що це перейми. Сказала провідниці, вона викликали мені швидку, висадили тут.", - розповіла породілля.

Крістіна каже, що прийняли її добре, і пологи пройшли добре. Чоловік морально був з ними на зв’язку, можна сказати народжували разом.

Наразі служби соціального забезпечення у Олександрії працюють над організацією подальшого перевезення молодої сім'ї до Рівного, де знаходиться чоловік.

Малюка назвали Гордієм, і планують вже через кілька днів виписати його разом з матір'ю. Але серце Крістіни тужить за рідною Донеччиною, і вона мріє, щоб війна скоріше завершилася, щоб вони змогли повернутися додому.

Джерело: weukrainetv

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