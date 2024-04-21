Во время эвакуации из Донецкой области в Ровно молодая роженица Кристина Безручко родила ребенка.

В чрезвычайных обстоятельствах начались роды молодой Кристины Безручко, которая вместе со своей семьей эвакуировалась из Донецкой области в Ровно, но неожиданно родила в Александрии.

С приветливым лицом малыша в объятиях, Кристина, молодая мать из города Украинск на передовой близ Курахово, вспоминает, как пришлось принимать решение об эвакуации в состоянии беременности, а еще несколько недель назад она не могла представить, что роды начнутся именно по дороге в Ровно, где планировала поселиться вместе с семьей.

"Полтора часа я мучалась, не могла поверить, что это схватки. Сказала проводницы, она вызвали мне скорую, высадили здесь.", - рассказала роженица.

Кристина говорит, что приняли ее хорошо, и роды хорошо прошли. Муж морально был с ними на связи, можно сказать рожали вместе.

В настоящее время службы социального обеспечения в Александрии работают над организацией дальнейшей перевозки молодой семьи в Ровно, где находится мужчина.

Малыша назвали Гордием, и планируют уже через несколько дней выписать его вместе с матерью. Но сердце Кристины тоскует по родной Донетчине, и она мечтает, чтобы война скорее завершилась, чтобы они смогли вернуться домой.

Источник: weukrainetv

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