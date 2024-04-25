З'явився новий список небезпечних додатків для телефонів, зокрема, Xiaomi - серед них є ті, які були спіймані на гарячому різними дослідниками безпеки, які займаються крадіжкою даних і грошей.

Кіберексперти McAffee виявили загалом шістнадцять шкідливих додатків для Xiaomi, які доступні в Google Play Store і мають загальну кількість завантажень на телефони понад 20 мільйонів разів.

Шкідливе програмне забезпечення може контролювати телефон Xiaomi та отримувати доступ до веб-сайтів без її відома та згоди.

В даний час додатки більше не доступні у магазині. Але цілком можливо, що у багатьох власників Xiaomi вони досі встановлені на своїх телефонах.

Як описано у звіті, опублікованому McAfee – ці небезпечні додатки в телефонах Xiaomi видають себе за практичні інструменти для смартфонів, такі як ліхтарики, диспетчери завдань, календарі, програми для камер або програми для нотаток.

Однак після встановлення на телефони Xiaomi ці програми почали займатися шахрайством із рекламою. Наприклад, випадкові відвідування небезпечних веб-сайтів, які приносили зловмиснику гроші.

Якщо ви встановили на свій телефон Xiaomi будь-який з перелічених додатків, вам слід негайно видалити їх: High speed camera, Smart Task Manager, Flashlight +, Memo Calendar, K-Dictionary, BusanBus , Flashlight +, QuickNote, Currency Converter, Joycode, EzDica , Instagram Profile Downloader, Ez Notes, Flash Lite, Calculation, "Flashlight +".

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