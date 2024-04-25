Появился новый список опасных приложений для телефонов, в частности, Xiaomi - среди них есть те, которые были пойманы с поличным различными исследователями безопасности, занимающимися кражей данных и денег.

Киберэксперты McAffee выявили в общей сложности шестнадцать вредоносных приложений для Xiaomi, которые доступны в Google Play Store и имеют общее количество загрузок на телефоны более 20 миллионов раз.

Вредоносное ПО может контролировать телефон Xiaomi и получать доступ к веб-сайтам без ее ведома и согласия.

В настоящее время приложения больше не доступны в магазине. Но весьма вероятно, что у многих владельцев Xiaomi они до сих пор установлены на своих телефонах.

Как описано в отчете, опубликованном McAfee - эти вредоносные приложения в телефонах Xiaomi выдают себя за практичные инструменты для смартфонов, такие как фонарики, диспетчеры задач, календари, приложения для камер или приложения для заметок.

Однако после установки на телефоны Xiaomi эти приложения начали заниматься мошенничеством с рекламой. Например, случайные посещения опасных веб-сайтов, которые приносили злоумышленнику деньги.

Если вы установили на свой телефон Xiaomi какое-либо из вышеперечисленных приложений, вам следует немедленно удалить их: High speed camera, Smart Task Manager, Flashlight +, Memo Calendar, K-Dictionary, BusanBus , Flashlight +, QuickNote, Currency Converter, Joycode, EzDica, Instagram Profile Downloader, Ez Notes, Flash Lite, Calculation, "Flashlight +".

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.