Деяких представників знаків Зодіаку доведеться зівштохнутися з небезпеками, пов’язаними зі станом здоров’я.

Астрологиня попередила, що її попередження стосується тих, хто має проблеми з серцем і ШКТ.

«Сьогодні та завтра можливі загострення серцево-судинної системи та ШКТ», - попередила астрологиня і авторка телеграм-каналу Scorpio.

Що стосується сьогоднішнього дня, 18 квітня, то, за словами експертки, він дуже нетиповий.

«Бо бажання лідерські, а Луна без курсу не дає цим діям чіткі результати зробити», - зазначила експертка.

За словами астрологині, це сприятливий час для розвитку інтелекту, творчості.

«Сьогодні добре допомагати іншим людям. Можуть виникати ситуації, що потребуватимуть швидких рішень і цього не потрібно боятися, оскільки все буде успішно вирішуватись. У когось спадуть рожеві окуляри, хтось почує, нарешті, правдиву інформацію», - передбачила астролог.

Також експерт з астрології підкерслила, що спорт – це єдине джерело сили і пропрацювання цієї бурхливої хаотичної енергії.

Раніше астрологиня повідомила, що цього тижня відчуватиметься сильний аспект - напруження між Сонцем та Плутоном.

«У когось відчуття тиску, примусу, бажання контролю, важкі емоції; а у когось бажання домінувати, ввести диктатуру», - пояснила астролог, як це вплине на представників різних знаків Зодіаку.

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