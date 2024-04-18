Некоторым представителям знаков Зодиака придется совладать с опасностями, связанными с состоянием здоровья.

Астрологиня подчеркнула, что ее предупреждение касается тех, кто испытывает проблемы с сердцем и ЖКТ.

«Сегодня и завтра возможны обострения сердечно-сосудистой системы и ЖКТ», – предупредила астрологиня и автор телеграмм-канала Scorpio .

Что касается сегодняшнего дня, 18 апреля, то, по словам эксперта, он очень нетипичен.

«Ибо желания лидерские, а Луна без курса не дает этим действиям четкие результаты сделать», – отметила эксперт.

По словам астролога, это благоприятное время для развития интеллекта, творчества.

«Сегодня хорошо помогать другим людям. Могут возникать ситуации, которые будут нуждаться в скорых решениях и этого не нужно бояться, поскольку все будет успешно решаться. У кого-то спадут розовые очки, кто-то услышит наконец правдивую информацию», - предусмотрела астролог.

Также эксперт по астрологии подчеркнула, что спорт – это единственный источник силы и проработка этой бурной хаотической энергии.

Ранее астролог сообщила, что на этой неделе будет ощущаться сильный аспект – напряжение между Солнцем и Плутоном.

«У кого-то чувство давления, принуждения, желания контроля, тяжелые эмоции; а у кого-то желание доминировать, ввести диктатуру», - объяснила астролог, как это повлияет на представителей разных знаков Зодиака.

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