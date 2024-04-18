Ваш Таро-гороскоп на сьогодні, 18 квітня, вже тут з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку тут на 18 квітня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Найкраще, ніж можна зайнятися цього дня, — відвідати релігійну службу, прочитати духовну книгу чи текст чи написати вірші.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 18 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Лицарі Пентаклеї, перевернута.

Відповідальність важлива, але чи берете ви більше, ніж належить?

Можливо, ви переходите межі, коли йдеться про те, хто і що має робити. Ви несете тягар світу?

Можливо, настав час взяти тільки те, що належить вам, і дозволити іншим нести свій тягар.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Занадто багато думок може ускладнити ситуацію.

Чим більше ви відкрито поділитеся або попросите про це, тим більше ви отримаєте, але це може створити вам велику плутанину.

Чого ви сподіваєтеся досягти, коли у вас буде стільки думок, скільки ви просили?

Цього разу, можливо, краще прислухатися до власної поради.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Особистий простір дуже важливий, навіть якщо це лише невелике місце в будинку.

Вам потрібне маленьке місце у світі, яке ви можете назвати своїм.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Емоції можуть бути непостійними та кумедними. У якийсь момент ви почуваєтеся чудово, а потім невелика неприємність псує день.

Коли протягом дня ви відчуваєте американські гірки почуттів, не дозволяйте поїздці обдурити вас, змушуючи думати, що все буде погано.

Деякі дні мають на увазі більше змін, ніж інші. Скоро все налагодиться.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Смерть у перевернутому положенні.

Кінець завжди важкий, але незабаром настає початок, що дозволяє відновити те, що ви хочете.

Невпевненість у тому, як усе працюватиме, можливо, десь у глибині вашої свідомості, але хіба не приємно знову отримати другий шанс?

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Ви думали, що готові, але наразі справи йдуть повільно.

Це приховане благословення. Вам надано час, який дозволить робити менше помилок зараз і в майбутньому.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Вам доводиться збалансувати багато речей щодня.

Можливо, вам не подобається весь стрес, який виникає через важку роботу, яка потребує так багато часу, але тепер у вас більше контролю над тим, хто привертає вашу увагу — це дуже важливо.

Насолоджуйтесь поверненням контролю.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Трійка Кубків.

Відсвяткуйте дружбу.

Зробіть фотографії, які ви зможете переглянути, роздрукувати та розвісити вдома. Зробіть другу колаж зі своїх спогадів.

Ваше щастя з іншими може нагадати вам про все кохання, яке вам подарували люди, які вас обожнюють.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Закохані.

Кохання може ускладнювати ситуацію. Ви можете бути засліплені емоціями, і це може завадити вам приймати логічні рішення, коли ви п'яні любов'ю.

Навіть коли ви намагаєтеся розібратися в речах, ви надто близькі до проблеми. Можливо вам знадобиться об'єктивний друг, який допоможе вам твердо стояти на ногах.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута.

Протягом дня ви можете випробовувати невеликий приплив нервової енергії. Це може сильно заважати вам, особливо, коли вам потрібно зосередитися.

Якщо у вашій голові проноситься дуже багато думок, візьміть тайм-аут. Вийдіть надвір. Візьміть перекусити. День складеться просто чудово, так що не хвилюйтеся.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Ваша інтуїція допоможе та спрямує вас. Якщо ви відчуваєте, що не знаєте, що робити далі, не примушуйте себе.

Робити те, що ви можете. Ваші внутрішні думки та почуття будуть говорити з вами у моменти тиші.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Не можна завжди грати роль мученика. Іноді треба щось відпустити, щоби все стало краще.

Сумно, коли доводиться спостерігати, як люди приймають невірні рішення, але неможливо врятувати людину, яка тоне, яка відмовляється прийняти вашу допомогу, не завдавши при цьому шкоди вам обом.

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