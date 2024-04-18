Ваш Таро гороскоп на сегодня, 18 апреля, уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака здесь на 18 апреля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Лучшее, чем можно заняться в этот день, — это посетить религиозную службу, прочитать духовную книгу или текст или написать стихи.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 18 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Рыцари Пентаклей, перевернутая.

Ответственность важна, но берете ли вы на себя больше, чем положено?

Возможно, вы переходите границы, когда речь идет о том, кто и что должен делать. Вы несете бремя мира?

Возможно, пришло время взять только то, что принадлежит вам, и позволить другим нести свое бремя.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Слишком много мнений может усложнить ситуацию.

Чем больше вы открыто поделитесь или попросите об этом, тем больше вы получите, но это может создать для вас большую путаницу.

Чего вы надеетесь достичь, когда у вас будет столько мнений, сколько вы просили?

На этот раз, возможно, лучше прислушаться к собственному совету.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Личное пространство очень важно, даже если это всего лишь небольшое место в доме.

Вам нужно маленькое место в мире, которое вы можете назвать своим.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Эмоции могут быть непостоянными и забавными. В какой-то момент вы чувствуете себя прекрасно, а затем небольшая неприятность портит день.

Когда в течение дня вы испытываете американские горки чувств, не позволяйте поездке обмануть вас, заставляя думать, что все всегда будет плохо.

Некоторые дни подразумевают больше изменений, чем другие. Скоро все наладится.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.

Конец всегда труден, но вскоре наступает начало, позволяющее восстановить то, что вы хотите.

Неуверенность в том, как все будет работать, может быть, где-то в глубине вашего сознания, но разве не приятно снова получить второй шанс?

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Вы думали, что готовы, но сейчас дела идут медленно.

Это скрытое благословение. Вам даровано время, которое позволит совершать меньше ошибок сейчас и в будущем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Вам приходится сбалансировать очень много вещей каждый день.

Возможно, вам не нравится весь тот стресс, который возникает из-за тяжелой работы, требующей так много времени, но теперь у вас больше контроля над тем, кто привлекает ваше внимание — это очень важно.

Наслаждайтесь возвращением контроля.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Отпразднуйте дар дружбы.

Сделайте фотографии, которые вы сможете просмотреть, распечатать и развесить дома. Сделайте другу коллаж из своих воспоминаний.

Ваше счастье с другими может напомнить вам обо всей любви, которую вам подарили люди, которые вас обожают.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Влюбленные.

Любовь может усложнять ситуацию. Вы можете быть ослеплены эмоциями, и это может помешать вам принимать логические решения, когда вы опьянены любовью.

Даже когда вы пытаетесь разобраться в вещах, вы слишком близки к проблеме. Возможно, вам понадобится объективный друг, который поможет вам твердо стоять на ногах.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая.

В течение дня вы можете испытывать небольшой прилив нервной энергии. Это может сильно мешать вам, особенно когда вам нужно сосредоточиться.

Если в вашей голове проносится слишком много мыслей, возьмите тайм-аут. Выйдите на улицу. Возьмите перекусить. День сложится просто отлично, так что не волнуйтесь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Ваша интуиция поможет и направит вас. Если вы чувствуете, что не знаете, что делать дальше, не заставляйте себя.

Делать то, что вы можете. Ваши внутренние мысли и чувства будут говорить с вами в моменты тишины.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Нельзя вечно играть роль мученика. Иногда нужно что-то отпустить, чтобы все стало лучше.

Грустно, когда приходится наблюдать, как люди принимают неверные решения, но невозможно спасти тонущего человека, который отказывается принять вашу помощь, не причинив при этом вреда вам обоим.

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