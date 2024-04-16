Наближається важлива астрономічна подія, яка, за словами астрологині, стане епохальною і розпочне цикл на дуже довгий час – аж на 14 років.

Вже на цьому тижні, у неділю, 21 квітня, відбудеться з’єднання Юпітера та Урана.

«21.04 соціальна планета Юпітер та вища планета новаторства Уран підуть на з'єднання в знаку Телець. Це воістину епохальна подія, яка розпочинає цикл аж на 14 років. Щоб ви розуміли - ці хлопаки останнього разу стрічались в 2010 році в Овні», - зазначила астрологиня і авторка телеграм-каналу Scorpio.

За словами експертки, народжених 20-23 квітня (Овен і Телець) чекають прориви свідомості та повороти долі.

«Це епохальне з'єднання принесе зміни в макропроцесах - іноземну допомогу, перебудову світогляду в політиці, економіці, нових лідерів, нові обличчя. Нас очікує нова розстановка сил на міжнародній політичній арені, зміни у фінансовій та банківській системах», - розповіла астрологиня.

За її словами, можливо, обмеження розрахунків у національній валюті, зниження авторитету долара, нові платіжні системи та електронні гроші.

"Це з'єднання принесе зміну цінностей, переконань, бажання позбутись комплексів та обмежень; зрушення в багатьох сферах, можливості для виходу на новий рівень", - розповіла астрологиня.

Експертка радить людям проявляти більше ініціативи, рішучості, позбавитись негативних емоцій та думок, оновитись як внутрішньо так і зовнішньо.

"Це допоможе увійти в резонанс з цими творчими енергіями, інакше можуть статися значні фінансові чи матеріальні втрати", - попередила астрологиня.

Що ж до сьогоднішнього дня, 16 квітня, астрологиня радить уникати місць скупчення людей та не сперечатись з оточуючими, щоб уникнути конфліктів.

«Обставини можуть складатися несприятливим чином», - зробила астрологиня попередження на день.

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