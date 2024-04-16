Приближается важное астрономическое событие, которое, по словам астрологины, станет эпохальным и начнет цикл на очень долгое время – на 14 лет.

Уже на этой неделе, в воскресенье, 21 апреля состоится соединение Юпитера и Урана.

«21.04 социальная планета Юпитер и высшая планета новаторства Уран пойдут на соединение в знаке Телец. Это поистине эпохальное событие, которое начнет цикл аж на 14 лет. Чтобы вы понимали – эти парни последний раз встречались в 2010 году в Овне», – отметила астролог и автор телеграмм-канала Scorpio.

По словам эксперта, родившихся 20-23 апреля (Овен и Телец) ждут прорывы сознания и повороты судьбы.

«Это эпохальное соединение принесет изменения в макропроцессах – иностранную помощь, перестройку мировоззрения в политике, экономике, новых лидерах, новых лицах. Нас ожидает новая расстановка сил на международной политической арене, изменения в финансовой и банковской системах», – рассказала астролог.

По ее словам, возможно ограничение расчетов в национальной валюте, снижение авторитета доллара, новые платежные системы и электронные деньги.

"Это соединение принесет изменение ценностей, убеждений, желание избавиться от комплексов и ограничений; сдвиг во многих сферах, возможности для выхода на новый уровень", - рассказала астролог.

Эксперт советует людям проявлять больше инициативы, решимости, избавиться от негативных эмоций и мыслей, обновиться как внутренне так и внешне.

"Это поможет войти в резонанс с этими творческими энергиями, иначе могут произойти серьезные финансовые или материальные потери", - предупредила астролог.

Что касается сегодняшнего дня, 16 апреля, астролог советует избегать мест скопления людей и не спорить с окружающими, чтобы избежать конфликтов.

«Обстоятельства могут складываться неблагоприятным образом», – сделала астролог предупреждение на день.

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