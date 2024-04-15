Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 квітня 2024 року зміни вже витають у повітрі, але зараз вони виглядають по-іншому.

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 квітня 2024 року для всіх знаків Зодіаку, на цьому тижні ми все ще переживаємо сонячне затемнення в Овні і обробляємо деякі зміни і трансформації, до яких воно, можливо, нас підштовхнуло.

Оскільки сезон Тельця настає 19-го числа, цей стабільний, стійкий і процвітаючий знак тепер спонукає нас перетворювати іскри та ідеї на практичні плани.

Можливо, всього тиждень тому ви відчули приплив енергії та зрушення, але тепер настав час дозволити собі обробити цю енергію та попрацювати з нею.

Цей тиждень принесе багато енергії, ентузіазму, пристрасті та великого потенціалу для нових починань.

Щотижневий Тароскоп Вашого Знаку з 15 по 21 квітня 2024 року:

Овен

Лицар Жезлов

Цього тижня Овен зустрінеться з відважним і цілеспрямованим Лицарем Жезлов – справді дуже вам до душі!

З цією картою пригод, пристрасті та потужного інтересу до життя ви вступаєте цього тижня з величезною силою на вашому боці.

Це прекрасний тиждень для спонтанності та лідерства, яке змушує вас відчувати себе живим та повним пристрасті. Хороше емпіричне правило для цієї карти: якщо вона неприємна вашим кісткам та тілу, то, ймовірно, вам не слід це робити.

Ваші інстинкти знають, що станеться цього тижня.

Телець

Король Жезлов (перевернутий)

Телець, нічого не потрібно робити відразу.

Розворот Короля Жезлов вказує на те, що ви можете відчувати потребу в контролі, негайному прогресі та зайнятті впевненої лідерської позиції у своєму житті (і, можливо, і щодо інших теж).

Проте напруга себе заради контролю та використання енергії тільки для того, щоб її виявити… зараз ні до чого не призведе.

Ця карта – запрошення ретельно вивчити, як ви керуєте своєю силою волі, пристрастю та діями, перш ніж приступати до чогось надто серйозного.

Близнюки

,

можливо, ви не знаєте всіх відповідей… але вам це і не обов'язково.

Король Меч перевернув натяки на те, що ви, ймовірно, не здатні прийняти якісь (якісні) важливі рішення цього тижня. Розум просто зараз не повністю на вашому боці, і це нормально.

Ця карта у перевернутому положенні застерігає від ведення важливих розмов чи прийняття важливих рішень на даний момент. Зрештою, нерозуміння більш імовірне.

Рак

Туз Кубків (перевернутий)

Рак не отримує багато кохання із зовнішнього світу, тому настав час знайти цю підтримку зсередини.

Цього тижня перевернутий Туз Кубків присвячений любові до себе та турботі.

Справа не в тому, що романтика і дружба виключені, а в тому, що ваші задоволення, корисні і надихаючі стосунки цього тижня будуть стосунки з самим собою — якщо ви докладете трохи зусиль.

На цьому тижні виділіть трохи часу, щоб з'єднатися зі своїм серцем, спитати себе, що вам потрібно, і наповнити свою метафоричну чашу.

Лев

7 Кубків (перевернута)

Здається, енергія нерішучості переслідує Лео лише кілька тижнів.

Однак перевернута 7 Кубків вказує на чесну спробу з вашого боку позбутися сумнівів та збентеження.

Вам більше не цікаво просто сидіти і сумніватися, що таке «правильний вибір». Нелегко буде просто відкинути тіні сумнівів, але цього тижня ви зосередитеся на пошуку світу з незвіданим.

Дозвольте розуму та інтуїції відпочити і просто знайдіть простір для дихання. Дозвольте собі просто бути цього тижня, Лев.

Діва

6 Кубків (перевернута)

Діва, настав час рухатися далі.

Шістка Кубків може стати позитивною подорожжю за спогадами, нагадуючи нам про важливі уроки та важливі події у нашому житті та пропонуючи інструменти для розуміння нашого минулого.

Однак, якщо карту перевернуто, важливо, щоб ви не застрягли там. Можливо, цього тижня ви відчуваєте ностальгію, але є тонка грань між роздумами та роздумами про минуле.

Будьте чесні цього тижня про те, куди блукає ваш розум і чому — заради справжнього і справжнього споглядання чи, можливо, для невеликої втечі від дійсності?

Терези

5 Кубків (перевернута)

Терезам набридло сидіти склавши руки і шкодувати себе.

Перегорнута карта 5 Кубків підштовхує вас подолати почуття провини, смутку та переживання втрати. Деякі з вас вже усвідомили, що вам потрібно зробити, щоб рухатися далі і готові залишити все це позаду.

Інші, можливо, все ще відчувають затяжну мляву дію цієї карти, але, незважаючи ні на що, відчуватимуть таке саме прагнення рухатися вперед.

Чи готові ви відправитися в майбутнє раз і назавжди?

Скорпіон

Лицар Пентаклей

Скорпіон, цей тиждень може виявитися дуже продуктивним.

Оскільки на цьому тижні ви втілюєте в собі стійкого, практичного і вмілого Лицаря Пентаклею, ви добре підготовлені до виконання будь-якого пункту зі списку справ.

Для більшості Скорпіонів це вдалий тиждень для кар'єри, роботи та фінансів.

Для інших ви можете виявити, що ця енергія проявляється у більш традиційній ролі посланця, допомагаючи вам вести важливі розмови та будучи опорою стабільності для інших.

Стрілець

Паж Мечів (перевернутий)

Стрілець іноді краще нічого не робити, ніж поспішна дія.

Перевернутий Паж Меч на цьому тижні підкреслює цікавість та імпульсивність Стрільця. Ви можете хотіти отримати відповіді на межі розпачу, створюючи енергію занепокоєння та імпульсивності.

Однак важливо прикусити мову і подумати, перш ніж говорити зараз.

Нині не час для поспішних розмов чи ухвалення необдуманих рішень.

Козеріг

Лицар Мечів (перевернутий)

Козеріг почувається незручно, і це не те занепокоєння, яке можна вирішити за допомогою планування та логіки.

Натомість перевернутий Лицар Мечів ускладнює ваші стосунки з вашими інстинктами, почуттям дії та вашим зв'язком із самою логікою.

Хоча ваше бажання рухатися вперед рішуче і швидко гідне захоплення, ви навряд чи знайдете щось плідне цього тижня, якщо дозволите цій енергії вести вас.

Якщо ви сумніваєтеся, дотримайтеся, зробіть паузу і все добре обміркуйте.

Водолій

2 Пентаклей

Водолій уже деякий час веде переговори зі своїми ресурсами (часом, грошима, зусиллями та навичками).

На цьому тижні два Пентаклеї показують, що ви справляєтеся з ними і балансуєте їх самостійно, тепер, нарешті, можете зосередитися на своїй роботі та розпорядку дня.

Можливо, ви ще не всі зрозуміли, але є свого роду свобода, веселощі та хвилювання в тому, що ви можете просто зробити щось і отримати чітке уявлення про свою роботу та навички.

Риби

4 Жезлів

Риби , цей тиждень присвячений дружбі, любові та вашим відносинам з іншими людьми - у хорошому сенсі!

Ви можете видихнути, коли побачите четвірку Жезлов; навіть у часи стресу та труднощів вигляд цієї карти означає, що вас, як і раніше, підтримують у цих починаннях і ви, незважаючи ні на що, можете знайти радість та підтримку у своєму житті.

Знайдіть час для спілкування зі своїми близькими, адже саме тут для Риб ховатиметься справжній скарб цього тижня.

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