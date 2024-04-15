Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года, изменения уже витают в воздухе, но сейчас они выглядят по-другому.

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года для всех знаков Зодиака, еа этой неделе мы все еще переживаем солнечное затмение в Овне и обрабатываем некоторые изменения и трансформации, к которым оно, возможно, нас подтолкнуло.

Поскольку сезон Тельца наступает 19-го числа, этот стабильный, устойчивый и процветающий знак теперь побуждает нас превращать искры и идеи в практические планы.

Возможно, всего неделю назад вы почувствовали прилив энергии и сдвиг, но теперь пришло время позволить себе обработать эту энергию и поработать с ней.

Эта неделя принесет много энергии, энтузиазма, страсти и большого потенциала для новых начинаний.

Еженедельный Тароскоп Вашего Знака с 15 по 21 апреля 2024 года:

Овен

Рыцарь Жезлов

На этой неделе Овен встретится с отважным и целеустремленным Рыцарем Жезлов — действительно, очень вам по душе!

С этой картой приключений, страсти и мощного интереса к жизни вы вступаете в эту неделю с огромной силой на вашей стороне.

Это прекрасная неделя для спонтанности и лидерства, которое заставляет вас чувствовать себя живым и полным страсти. Хорошее эмпирическое правило для этой карты: если она неприятна вашим костям и телу, то, вероятно, вам не следует это делать.

Ваши инстинкты знают, что произойдет на этой неделе.

Телец

Король Жезлов (перевернутый)

Телец , ничего не нужно делать сразу.

Разворот Короля Жезлов указывает на то, что вы можете чувствовать потребность в контроле, немедленном прогрессе и занятии уверенной лидерской позиции в своей жизни (и, возможно, и в отношении других тоже).

Однако напряжение себя ради контроля и использование энергии только для того, чтобы его проявить… сейчас ни к чему не приведет.

Эта карта — приглашение тщательно изучить, как вы управляете своей силой воли, страстью и действиями, прежде чем приступать к чему-то слишком серьезному.

Близнецы

Король Мечей (перевернутый)

Близнецы , возможно, вы не знаете всех ответов… но вам это и не обязательно.

Король Мечей перевернул намеки на то, что вы, вероятно, не способны принять какие-либо (качественные) важные решения на этой неделе. Разум просто сейчас не полностью на вашей стороне, и это нормально.

Эта карта в перевернутом положении предостерегает от ведения важных разговоров или принятия важных решений на данный момент. В конце концов, недопонимание более вероятно.

Рак

Туз Кубков (перевернутый)

Рак не получает много любви из внешнего мира, поэтому пришло время найти эту поддержку изнутри.

На этой неделе перевернутый Туз Кубков посвящен любви к себе и заботе.

Дело не в том, что романтика и дружба исключены, а в том, что ваши самые приносящие удовлетворение, полезные и воодушевляющие отношения на этой неделе будут отношения с самим собой — если вы приложите немного усилий.

На этой неделе выделите немного времени, чтобы соединиться со своим сердцем, спросить себя, что вам нужно, и наполнить свою метафорическую чашу.

Лев

7 Кубков (перевернутая)

Кажется, энергия нерешительности преследует Лео только последние пару недель.

Однако перевернутая 7 Кубков указывает на честную попытку с вашей стороны избавиться от сомнений и замешательства.

Вам больше не интересно просто сидеть и сомневаться в том, что такое «правильный выбор». Будет нелегко просто отбросить тени сомнений, но на этой неделе вы сосредоточитесь на поиске мира с неизведанным.

Позвольте уму и интуиции отдохнуть и просто найдите пространство для дыхания. Позвольте себе просто быть на этой неделе, Лев.

Дева

6 Кубков (перевернутая)

Дева , пора двигаться дальше.

Шестерка Кубков может стать позитивным путешествием по воспоминаниям, напоминая нам о важных уроках и важных событиях в нашей жизни и предлагая инструменты для понимания нашего прошлого.

Однако, если карта перевернута, важно, чтобы вы не застряли там. Возможно, на этой неделе вы испытываете ностальгию, но есть тонкая грань между размышлениями и размышлениями о прошлом.

Будьте честны на этой неделе о том, куда блуждает ваш разум и почему — ради истинного и подлинного созерцания или, может быть, для небольшого бегства от действительности?

Весы

5 Кубков (перевернутая)

Весам надоело сидеть сложа руки и жалеть себя.

Перевернутая карта 5 Кубков подталкивает вас преодолеть чувство вины, печали и переживания утраты. Некоторые из вас уже осознали, что вам нужно сделать, чтобы двигаться дальше, и готовы оставить все это позади.

Другие, возможно, все еще ощущают затяжное вялое действие этой карты, но, несмотря ни на что, будут испытывать такое же стремление двигаться вперед.

Готовы ли вы отправиться в будущее раз и навсегда?

Скорпион

Рыцарь Пентаклей

Скорпион , эта неделя может оказаться очень продуктивной.

Поскольку на этой неделе вы воплощаете в себе стойкого, практичного и умелого Рыцаря Пентаклей , вы хорошо подготовлены к выполнению любого пункта из вашего списка дел.

Для большинства Скорпионов это удачная неделя для карьеры, работы и финансов.

Для других вы можете обнаружить, что эта энергия проявляется в более традиционной роли посланника, помогая вам вести важные разговоры и являясь опорой стабильности для других.

Стрелец

Паж Мечей (перевернутый)

Стрелец , иногда лучше ничего не делать, чем поспешное действие.

Перевернутый Паж Мечей на этой неделе подчеркивает любопытство и импульсивность Стрельца. Вы можете хотеть получить ответы на грани отчаяния, создавая энергию беспокойства и импульсивности.

Однако важно прикусить язык и подумать, прежде чем говорить прямо сейчас.

Сейчас не время для поспешных разговоров или принятия необдуманных решений.

Козерог

Рыцарь Мечей (перевернутый)

Козерог чувствует себя неловко, и это не то беспокойство, которое можно решить с помощью планирования и логики.

Вместо этого перевернутый Рыцарь Мечей усложняет ваши отношения с вашими инстинктами, чувством действия и вашей связью с самой логикой.

Хотя ваше желание двигаться вперед решительно и быстро достойно восхищения, вы вряд ли найдете что-то плодотворное на этой неделе, если позволите этой энергии вести вас.

Если вы сомневаетесь, сдержитесь, сделайте паузу и все хорошенько обдумайте.

Водолей

2 Пентаклей

Водолей уже некоторое время ведет переговоры со своими ресурсами (временем, деньгами, усилиями и навыками).

На этой неделе 2 Пентаклей показывают, что вы действительно справляетесь с ними и балансируете их самостоятельно, теперь, наконец, можете сосредоточиться на своей работе и распорядке дня.

Возможно, вы еще не все поняли, но есть своего рода свобода, веселье и волнение в том, что вы можете просто сделать что-то и получить четкое представление о своей работе и навыках.

Рыбы

4 Жезлов

Рыбы , эта неделя посвящена дружбе, любви и вашим отношениям с другими людьми — в хорошем смысле!

Вы можете выдохнуть, когда увидите четверку Жезлов ; даже во времена стресса и трудностей вид этой карты означает, что вас по-прежнему поддерживают в этих начинаниях и вы, несмотря ни на что, можете найти радость и поддержку в своей жизни.

Найдите время для общения со своими близкими, ведь именно здесь для Рыб будет скрываться настоящее сокровище этой недели.

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