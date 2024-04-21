Існує ряд ознак, які можуть вказувати на телефон, що відстежується, а також ряд заходів, які можна вжити для захисту свого гаджета.

Прислухайтеся до незвичайних звуків під час розмови по телефону (наприклад, постукування або клацання) або стежте за дивними текстами від невідомих номерів, які можуть вказувати на те, що до вашого гаджета здійснюється доступ через шпигунське програмне забезпечення.

Найбезпечніший спосіб переконатися, що ваш телефон не контролюється, - виконати скидання налаштувань до заводських.

Щоб шпигунське програмне забезпечення не відстежувало ваш телефон, завжди використовуйте VPN.

Незвичайні звуки під час телефонної розмови.Якщо під час телефонної розмови ви чуєте клацання або постукування, це може бути ознакою того, що ваш телефон відстежується або прослуховується.

Ці звуки під час одного дзвінка може не вказувати на телефон, що відстежується, але зверніть увагу, чи чуєте ви ці звуки під час декількох дзвінків з різними людьми.

Телефон світиться, коли він не використовується. Якщо екран вашого телефону вмикається, коли він не використовується, можливо, ваш телефон виявляє активність когось, який намагається шпигувати за вашим телефоном.

Ваш телефон перезавантажується самостійно . Якщо у вас не налаштовані автоматичні оновлення і телефон просто випадково перезавантажується сам по собі.

Отримання дивних повідомлень. Багато шпигунських програм надсилають на ваш пристрій дивні коди у вигляді текстових повідомлень.

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