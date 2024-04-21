На Львівщині викладача визнали винним у зґвалтуванні 11-річного курсанта та засудили до довічного ув'язнення.

Керівника навчального центру з Харківщини звинувачують у розбещенні, ґвалтуванні та створенні дитячого порно.

Рішенням Городоцького районного суду Львівщини колишнього керівника ГО з Харківщини Миколу Ганжу засудили за розбещення, ґвалтування та створення порно з 11-річним хлопчиком. Він отримав довічне ув'язнення та має виплатити 500 тисяч гривень компенсації постраждалому хлопцю.

За вироком суду, уродженець Латвії Микола Ганжа керував ГО "Десантно-спортивний навчально-тренувальний центр" у Чугуєві на Харківщині. У 2021 році до центру записався 11-річний хлопчик, який став жертвою. Микола Ганжа вчиняв свої злочинні дії неодноразово, включаючи поїздки до дитини у інші міста.

Після вторгнення росії хлопчик з матір'ю переїхали на Львівщину, але Микола Ганжа не припинив преслідування. Він намагався зустрічатися з дитиною, дарував подарунки та платив гроші за статеві зносини. Так звану зарплату розміром у 100-200 гривень чоловік скидав на карту, яку сам дав хлопцеві.

На суді потерпілий розповів, що Микола Ганжа зловживав його довірою та шахрайськими методами. Суд також розглянув матеріали, що підтверджують вину Миколи Ганжі.

Колегія суддів ухвалила рішення про довічне ув'язнення Миколи Ганжі та виплату компенсації.

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