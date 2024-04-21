На Львовщине преподавателя признали виновным в изнасиловании 11-летнего курсанта и приговорили к пожизненному заключению.

Руководителя учебного центра Харьковщины обвиняют в развращении, изнасиловании и создании детского порно.

Решением Городоцкого районного суда Львовщины бывшего руководителя ОО из Харьковщины Николая Ганжа осудили за развращение, изнасилование и создание порно с 11-летним мальчиком. Он получил пожизненное заключение и должен выплатить 500 тысяч гривен компенсации пострадавшему парню.

По приговору суда уроженец Латвии Николай Ганжа руководил ОО "Десантно-спортивный учебно-тренировочный центр" в Чугуеве на Харьковщине. В 2021 году в центр записался 11-летний мальчик, ставший жертвой. Николай Ганжа совершал свои преступные действия неоднократно, включая поездки к ребенку в другие города.

После вторжения россии мальчик с матерью переехали во Львовскую область, но Николай Ганжа не прекратил преследование. Он пытался встречаться с ребенком, дарил подарки и платил деньги за половое сношение. Так называемую зарплату в размере 100-200 гривен мужчина сбрасывал на карту, которую сам дал парню.

На суде потерпевший рассказал, что Николай Ганжа злоупотреблял его доверием и мошенническими методами. Суд также рассмотрел материалы, подтверждающие вину Николая Ганжа.

Коллегия судей приняла решение о пожизненном заключении Николая Ганжи и выплате компенсации.

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