Є кілька дієвих способів, які допоможуть зберегти рівень батареї та допоможуть навіть старому телефону не сідати так швидко, щоб ви могли використовувати його довше.

Чому акумулятор телефону розряджається так швидко? Зазвичай причинами є "ненажерливі" операційні системи, ресурсомісткі програми та висока яскравість екрану. Однак вирішення проблеми може бути досить простим, і ми розповімо про них.

Топ 6 причин швидкого розряджання акумулятора вашого смартфона

Якщо давно не змінювали акумулятор, настав час це зробити. Старий акумулятор – головна причина швидкої розрядки.

Батареї погано переносять зимові морози. Рекомендується дотримуватися рекомендацій щодо використання в певних температурних умовах.

Максимальна яскравість екрана призводить до швидкого розряджання. Рекомендується виставляти яскравість лише на рівні 50-60%.

Усі активовані функції (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) прискорюють розряджання. Рекомендується залишати активними лише необхідні функції.

Постійна спроба зловити сигнал скорочує час роботи акумулятора.

Віруси можуть пришвидшити розрядку. Встановіть надійний антивірус.

Що робити, якщо смартфон розряджається швидше, ніж звичайно?

Використовуйте програму Battery Monitor або інші схожі програми для калібрування батареї. Воно допоможе акумулятору "запам'ятати" свою максимальну ємність. І таким чином ви зможете відстежувати, наскільки сильно змінився стан батареї і чи потребує вона заміни.

Оновіть операційну систему. Нові версії можуть виправити недоліки попередніх. Нерідко старі версії містять помилки, а їхнє накопичення може зробити ситуацію критичною і завадить нормальній роботі телефону.

Видаліть програми, які не використовуються, які можуть працювати в фоні та витрачати заряд батареї.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе вам продовжити час роботи акумулятора вашого смартфона та уникнути несподіваних ситуацій.

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