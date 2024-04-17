Астролог розповіла про нову астрономічну подію, її вплив на людей і назвала чотири знаки Зодіаку, які відчуватимуть те, що відбувається у сонячній системі найбільше.

Цього тижня відбуватиметься напруження між Сонцем та Плутоном.

За словами астрологині і авторки Телеграм-каналу Scorpio, ця подія вплине на людей.

«У когось відчуття тиску, примусу, бажання контролю, важкі емоції; а у когось бажання домінувати, ввести диктатуру. Їх точна квадратура 21-22 квітня, фон уже відчувається», - розповіла експертка.

Однак найбільше вплив відчуватимуть представники чотирьох знаків Зодіаку.

«Найбільш відчутний цей аспект для Скорпіонів, Левів, Тельців, Водоліїв, народжених у першій декаді», - попередила астрологиня.

Експертка з прогнозів також додала, що Плутон тренує нашу силу волі та рівень емоційного інтелекту і порадила тримати себе в руках.

Раніше авторка каналу повідомила про наближення епохальної події – з’єднання Юпітера та Урана.

«21.04 соціальна планета Юпітер та вища планета новаторства Уран підуть на з'єднання в знаку Телець. Це воістину епохальна подія, яка розпочинає цикл аж на 14 років», - розповідала експертка з прогнозів.

За її словами, усі процеси, які будуть спровоковані з'єднанням, запечатуються на 14 років - до нової зустрічі Юпітера та Урана уже в Близнюках.

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