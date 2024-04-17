Астролог рассказала о новом астрономическом событии, его влиянии на людей и назвала четыре знака Зодиака, которые будут ощущать то, что происходит в солнечной системе больше всего.

На этой неделе будет происходить напряжение между Солнцем и Плутоном.

По словам астролога и автора Телеграмм-канала Scorpio, это событие повлияет на людей.

«У кого-то чувство давления, принуждения, желания контроля, тяжелые эмоции; а у кого желание доминировать, ввести диктатуру. Их точная квадратура 21-22 апреля, фон уже ощущается», – рассказала эксперт.

Однако наибольшее влияние ощущают представители четырех знаков Зодиака.

«Самый ощутимый этот аспект для Скорпионов, Львов, Тельцов, Водолеев, рожденных в первой декаде», - предупредила астролог.

Эксперт по прогнозам также добавила, что Плутон тренирует нашу силу воли и уровень эмоционального интеллекта и посоветовала держать себя в руках.

Ранее автор канала сообщила о приближении эпохального события – соединении Юпитера и Урана.

«21.04 социальная планета Юпитер и высшая планета новаторства Уран пойдут на соединение в знаке Телец. Это поистине эпохальное событие, которое начинает цикл аж на 14 лет», - рассказывала эксперт по прогнозам.

По ее словам, все процессы, спровоцированные соединением, запечатываются на 14 лет - до новой встречи Юпитера и Урана уже в Близнецах.

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