Відомий астролог назвав місяць і рік, коли в Україні закінчиться війна.

Астролог повідомив, якщо Китай не нападе на Тайвань - наступна весна буде сприятливою для України, проте вже зараз можна робити прогнози згідно з астрологією, як довго триватиме війна в Україні.

Астролог Влад Росс озвучив новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.

За його словами, війна в Україні остаточно закінчиться наступного року.

Росс додав, що згідно з нумерологією, війна в Україні може завершитися 25 травня 2025 року.

"Якщо щось почалося поблизу 22.02.2022, то щось має закінчитися поблизу 25.05.2025. "Заборона війни" напевно почнеться після цієї дати... І це та сама точка конфлікту, і ось він може заморозити цей конфлікт буквально і з нумерологічної точки зору", - прогнозує Росс.

За словами астролога, наступна весна буде більш сприятлива для нашої країни.

Проте астролог попередив, що прогноз може не збутися, якщо почнеться новий конфлікт на Далекому Сході.

До слова, нещоавдно таролог розповіла, чи вдасться завершити війну в Україні на полі бою.

Таролог Стелла з Чорнобаївки вважає, що війну на полі бою можна виграти, але якщо наші партнери дадуть зброю та допоможуть.

Таролог розповіла, як Україна виграє війну з Росією.

За її словами, на полі бою не вдасться це зробити, проте буде варіант, коли це буде політичне рішення щодо достатньої кількості зброї.

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