Известный астролог назвал месяц и год, когда на Украине закончится война.

Астролог сообщил, если Китай не нападет на Тайвань - следующая весна будет благоприятна для Украины, однако уже сейчас можно делать прогнозы согласно астрологии, как долго будет длиться война в Украине.

Астролог Влад Росс озвучил новый прогноз по окончании войны в Украине.

По его словам, война в Украине окончательно закончится в следующем году.

Росс добавил, что согласно нумерологии, война в Украине может завершиться 25 мая 2025 года.

"Если что-то началось вблизи 22.02.2022, то что-то должно закончиться вблизи 25.05.2025. "Запрет войны" наверняка начнется после этой даты... И это та же точка конфликта, и вот он может заморозить этот конфликт буквально и с нумерологической точки зрения ", – прогнозирует Росс.

По словам астролога, следующая весна будет благоприятнее для нашей страны.

Однако астролог предупредил, что прогноз может не сбыться, если начнется новый конфликт на Дальнем Востоке.

К слову, недавно таролог рассказала, удастся ли завершить войну в Украине на поле боя.

Таролог Стелла из Чернобаевки считает, что войну на поле боя можно выиграть, но если наши партнеры дадут оружие и помогут.

Таролог рассказала, как Украина выигрывает войну с Россией.

По ее словам, на поле боя не удастся это сделать, однако будет вариант, когда это будет политическое решение о достаточном количестве оружия.

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