Білокрилка це невелика комаха, яка при цьому є дуже великим шкідником, адже через неї рослини відстають у рості, жовтіють, хворіють, а то й зовсім гинуть.

Білокрилка це справжній ворог для всіх городників, садівників і фермерів.

Найочевидніша ознака білокрилки на капусті, помідорах чи інших рослинах – «хмарки» маленьких білих комах, що здіймаються вгору, як тільки доторкнутись до рослин.

Боротися з цим шкідником дуже важко, тому для кожного, хто намагається виростити врожай одним за найактуальніших питань залишається, як врятувати капусту, огірки та інші рослини у закритому та відкритому грунті від білокрилки.

Як врятувати капусту від білокрилки та інших шкідників.

Експерти зазначають, що білокрилка є одним із «найважчих» шкідників, проти якого просто застосування тих чи інших препаратів працювати не будуть, знадобляться профілактичні і агротехнічні засобами.

Своїми порадами щодо порятунку капусти від білокрилки поділилася і досвідчена господиня Христина. За її словами, захистити капусту від білокрилки можна без обробок, вирощуючи її під білим агроволокном.

Як врятувати капусту від білокрилки та інших шкідників.

Христина зазначила, що цей метод показав неперевершений результат.

«На грядку 0,8-2м висаджую 2 ряди, в шаховому порядку - 8 саджанців пізньої капусти. Їй потрібен простір, тоді головки капусти більшого розміру. Після висадки і до розростання листя постійно докладаю і пресую мульчу, шар мульчі орієнтовно 25-30 см, по всій площі грядки. Вона утримує вологу, не дає рости бур’янам, не потрібно полоти і сапати, з часом грунтова біота переробляє мульчу і капуста отримує доступне харчування», - розповіла Христина на своїй сторінці в Інстаграм.

В якості мульчування господиня використовє зелену траву, але в процесі розпаду, вона починає парувати і стає гарячою.

«Щоб уберегти рослину від опіків контролюйте шар мульчі біля стовбура, або використайте захисні кільця (наприклад, від пляшки). Бонус від гарячої трави – через неї не проходять шкідники, що зимували в грунті», - поділилася ще однією порадою Христина.

Як врятувати капусту від білокрилки та інших шкідників.

Що ж до агроволокна, то воно повинно бути різної щільності, до 30г/м.кв

«Можна вкривати по рослинах але робіть припуски на ріст капусти. Від 30 до 60г/м.кв вже потрібено встановлювати каркас. Брати більш щільний матеріал не раджу. Капуста знаходиться під волокном від посадки до збору врожаю», - зазначила Христина.

Також Христина заспокоїла, що таким чином капуста буде дихати - матеріал пропускає повітря та вологу, не будуть потрапляти прямі сонячні промені тільки розсіяне світло.

«Що піде на користь капусті», - розповіла Христина.

Господиня також підкреслила, що весь догляд за капустою мінімізується до поливу, який здійснюється так само по всій площі грядки.

«Якщо у вас немає крапельного поливу, налагодьте вечірній полив, коли вже не літають капустяні шкідники», - порадила фермерка.

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