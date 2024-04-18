Белокрылка это небольшое насекомое, которое при этом является очень большим вредителем, ведь из-за нее растения отстают в росте, желтеют, болеют, а то и вовсе погибают.

Белокрылка – это настоящий враг для всех огородников, садоводов и фермеров.

Самый очевидный признак белокрылки на капусте, помидорах или других растениях – «облака» маленьких белых насекомых, поднимающихся вверх, как только прикоснуться к растениям.

Бороться с этим вредителем очень трудно, поэтому для каждого, кто пытается вырастить урожай, одним из самых актуальных вопросов остается, как спасти капусту, огурцы и другие растения в закрытой и открытой почве от белокрылки.

Как спасти капусту от белокрылки и других вредителей

Эксперты отмечают, что белокрылка является одним из самых «тяжелых» вредителей, против которого просто применения тех или иных препаратов работать не будут, понадобятся профилактические и агротехнические средства.

Своими советами по спасению капусты от белокрылки поделилась и опытная хозяйка Кристина. По ее словам, оградить капусту от белокрылки можно без обработки, выращивая ее под белым агроволокном.

Как спасти капусту от белокрылки и других вредителей

Кристина отметила, что этот метод показал непревзойденный результат.

«На грядке 0,8-2м высаживаю 2 ряда, в шахматном порядке – 8 саженцев поздней капусты. Ей нужно пространство, тогда головки капусты большего размера. После высадки и до разрастания листьев постоянно прикладываю и прессую мульчу, слой мульчи ориентировочно 25-30 см, по всей площади грядки. Она удерживает влагу, не дает расти сорнякам, не нужно полоть и сапать, со временем почвенная биота перерабатывает мульчу и капуста получает доступное питание», - рассказала Кристина на своей странице в Инстаграм.

В качестве мульчирования хозяйка использует зеленую траву, но в процессе распада она начинает парить и становится горячей.

«Чтобы уберечь растение от ожогов контролируйте слой мульчи у ствола или используйте защитные кольца (например, от бутылки). Бонус от горячей травы – через нее не проходят зимовавшие в почве вредители», - поделилась еще одним советом Кристина.

Как спасти капусту от белокрылки и других вредителей

Что касается агроволокна, то оно должно быть разной плотности, до 30г/м.кв.

«Можно укрывать по растениям, но делайте припуски на рост капусты. От 30 до 60г/м.кв уже нужно устанавливать каркас. Брать более плотный материал не советую. Капуста находится под волокном от посадки до сбора урожая», – отметила Кристина.

Также Кристина успокоила, что таким образом капуста будет дышать – материал пропускает воздух и влагу, не будут попадать прямые солнечные лучи только рассеянный свет.

«Что пойдет на пользу капусте», – рассказала Кристина.

Хозяйка также подчеркнула, что весь уход за капустой минимизируется до полива, который производится так же по всей площади грядки.

«Если у вас нет капельного полива, настройте вечерний полив, когда уже не летают капустные вредители», – посоветовала фермер.

Последние новости Украины:

Как спасти от колорадского жука картофель и помидоры: бесплатный метод.

Лук на подоконнике вырастет самым вкусным: хозяйка раскрыла простой секрет.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.