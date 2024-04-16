Зміни в мобілізації матимуть значення для усіх військовозобов'язаних, а також для забезпечення більш ефективного адміністрування військового обліку

Президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Про це стало відомо з повідомлення на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що згідно із законом №10449 про мобілізацію, чоловіки віком від 16 до 60 років, які зараз перебувають за кордоном, при зверненні до консульських установ зобов'язані оновити свої персональні дані для військового обліку. Без цього поновлення послуги українських дипломатичних установ за кордоном не будуть доступні.

Також громадяни зобов'язані бути за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у зазначений термін та місце для взяття на військовий облік та медичного огляду. Уточнюємо, як цей процес відбуватиметься і як населення буде повідомлено.

Раніше стало відомо, що під час військового стану можливі обмеження у правах володіння та користування майном, включаючи автомобілі. Це означає, що транспортні засоби можуть бути безкоштовно вилучені від підприємств, організацій та громадян як тимчасово, так і назавжди (у такому випадку забезпечується компенсація вартості).

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