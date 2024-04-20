Деякі функції, які пропонує вам смартфон – далеко не завжди корисні та безпечні, як про них говорять, тому важливо знати, що краще не включати, щоб ваш телефон не зламали.

Наші мобільні телефони зберігають величезну кількість особистої інформації, починаючи від фотографій і закінчуючи банківськими даними, тому надійний кіберзахист телефону стає важливою частиною особистої безпеки. Tengri Life пропонує низку порад, як захистити телефон від атак хакерів.

Користувачам iPhone Підключення до Wi-Fi Рекомендується контролювати підключення до публічних мереж Wi-Fi. Часто шахраї використовують підроблені Wi-Fi точки під публічними мережами, наприклад, у кафе, що може призвести до крадіжки даних. Експерти радять акуратно підходити до підключення до мереж Wi-Fi, налаштувати телефон так, щоб він забував раніше підключені мережі та запитував підтвердження перед новим підключенням.

Захист Apple ID На пристроях iOS одним із основних засобів захисту є Apple ID. Рекомендується встановити додатковий пароль на обліковий запис для запобігання несанкціонованому доступу. Також важливо увімкнути двофакторну автентифікацію для забезпечення додаткового рівня безпеки.

Автоматичні оновлення та звіти про конфіденційність Для підтримки пристрою в актуальному та захищеному стані рекомендується увімкнути функцію "Відповіді на системні загрози та системні файли" на iOS. Це дозволить вашому пристрою автоматично встановлювати оновлення безпеки у фоновому режимі. Також варто регулярно читати звіти про конфіденційність для контролю за дозволами, наданими додаткам.

Користувачам Android Механізм захисту – другий простір Смартфони на базі Android мають механізм захисту другого робочого простору. Це дозволяє створити окремий робочий стіл для зберігання конфіденційних даних, таких як фотографії. Важливо, щоб про існування цього простору знав лише власник пристрою.

Зберігання у спеціальній папці та захист графічним паролем Рекомендується створити спеціальну папку та додатково захистити її графічним паролем для збереження важливих даних.

Також варто відзначити, що Android дозволяє встановлювати програми не тільки з офіційних магазинів, що робить цю операційну систему вразливішою. Тому фахівці радять відключити можливість завантаження сторонніх додатків.

Автозаповнення даних = ризик злому. Функція автозаповнення даних в облікових записах може збільшити ризик злому пристрою на Android. Рекомендується вимкнути цю функцію для забезпечення безпеки. Крім того, у налаштуваннях для сервісів Google доступні корисні функції, такі як сканування смартфона на наявність зв'язку з невідомими трекерами, що дозволяє власнику повідомити про небезпеку.

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