Аудит у Міністерстві оборони виявив порушення більше, ніж на 10 мільярдів гривень.

Аудит, проведений у Міністерстві оборони, розкрив порушення на понад 10 мільярдів гривень. Після внесених кадрових змін, зокрема після відставки Олексія Резнікова, нове керівництво схвалило план аудитів у ризикованих сферах. В ході перевірок було виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами загальною сумою понад 10 мільярдів гривень.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир. Він також зазначив, що служба внутрішнього аудиту завершила аудити різних процесів, таких як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь у військових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, управління держпідприємствами, фінансове та матеріально-технічне забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ.

Заступник міністра також підкреслив, що робота аудиту спрямована на попередження подібних порушень. "Важливо, що частину цих порушень вдалося усунути та компенсувати кошти ще під час внутрішніх аудитів. Завдяки виконанню рекомендацій аудиторів, ми зекономили понад 1,5 мільярда гривень", - підсумував Юрій Джигир.

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