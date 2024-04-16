Аудит в Министерстве обороны выявил нарушение более чем на 10 миллиардов гривен.

Аудит, проведенный в Министерстве обороны, раскрыл нарушения более чем на 10 миллиардов гривен. После внесенных кадровых изменений, в частности, после отставки Алексея Резникова, новое руководство одобрило план аудитов в рискованных сферах. В ходе проверок выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами общей суммой более 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир. Он также отметил, что служба внутреннего аудита завершила аудиты различных процессов, таких как начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие в военных действиях, закупки продуктов питания для военнослужащих, управление госпредприятиями, финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений Сил ТРО, а также использование ресурсов в сфере деятельности Командований Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных сил ВСУ.

Замминистра также подчеркнул, что работа аудита направлена ​​на предупреждение подобных нарушений. "Важно, что часть этих нарушений удалось устранить и компенсировать средства еще во время внутренних аудитов. Благодаря выполнению рекомендаций аудиторов мы сэкономили более 1,5 миллиарда гривен", - подытожил Юрий Джигир.

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