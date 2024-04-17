Енергетики закликали громадян економити електроенергію щодня для зменшення навантаження на електромережу в піковий годинник споживання.

Енергетики розглядають можливість введення годинних графіків подачі електроенергії влітку по всій території України через очікуване збільшення споживання електрики у зв'язку зі спекою.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, введення годинних графіків можливе у разі відсутності відновлення теплової генерації, недостатньої кількості електроенергії з Європи та неможливості передачі необхідного обсягу електроенергії до деяких регіонів. Однак це можливо лише при виконанні всіх умов.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це знизити споживання. Зменшити споживання можна погодинними графіками відключення", – пояснив Сахарук.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, вказав на те, що під час зимового піку споживання електроенергії Україна може не розраховувати на енергію, вироблену сонячними та вітровими електростанціями. Він рекомендує використання газотурбінних та газопоршневих установок як найбільш оптимального варіанту з погляду безпеки.

Енергетики тим часом закликали громадян заощаджувати електроенергію з 19 до 22 години щодня для зменшення навантаження на електромережу в пікові години споживання, що допоможе уникнути можливих перебоїв у постачанні та забезпечити стабільну роботу системи.

Джерело: OBOZ.UA

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