Энергетики призвали граждан экономить электроэнергию ежедневно для уменьшения нагрузки на электросеть в пиковые часы потребления.

Энергетики рассматривают возможность введения часовых графиков подачи электроэнергии летом по всей территории Украины из-за ожидаемого увеличения потребления электричества в связи с жарой.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, введение часовых графиков возможно в случае отсутствия восстановления тепловой генерации, недостаточного количества электроэнергии из Европы и невозможности передачи необходимого объема электроэнергии в некоторые регионы. Однако это возможно только при выполнении всех условий.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно почасовыми графиками отключения", – пояснил Сахарук.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, указал на то, что во время зимнего пика потребление электроэнергии Украина может не рассчитывать на энергию, производимую солнечными и ветровыми электростанциями. Он рекомендует использование газотурбинных и газопоршневых установок в качестве наиболее оптимального варианта с точки зрения безопасности.

Энергетики тем временем призвали граждан экономить электроэнергию с 19 до 22 часов ежедневно для уменьшения нагрузки на электросеть в пиковые часы потребления, что поможет избежать возможных перебоев в снабжении и обеспечить стабильную работу системы.

Источник: OBOZ.UA

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