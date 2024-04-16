Жительку Ізюма підозрюють у поширенні пропаганди Російської Федерації під час періоду окупації та управління "відділенням російської пошти".

Жінка з Ізюма може бути засуджена до 12 років ув'язнення: слідчі стверджують, що під час окупації вона очолила "відділення російської пошти". Про це повідомлено у пресслужбі Служби безпеки України.

За їхніми даними, до окупації жінка працювала в одному з відділів "Укрпошти". У СБУ стверджують, що саме підозрювана запропонувала свої послуги росіянам.

"Вона стала керівницею місцевого "відділення роспошти". У складі окупаційної установи вона організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора до будинків мешканців громади. Крім того, співробітниця змушувала своїх підлеглих роздавати копії російських "видань" прямо у приміщенні захопленого відділення пошти. Ще й намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із символікою Кремля", — йдеться у повідомленні.

Після звільнення міста вона спробувала "зникнути з поля зору", сподіваючись уникнути правосуддя. Жінка зараз знаходиться під вартою. Її може чекати тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.

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