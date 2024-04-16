Женщина из Изюма может быть приговорена к 12 годам тюрьмы: следователи утверждают, что во время оккупации она возглавила "отделение российской почты". Об этом сообщается в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По их данным, до оккупации женщина работала в одном из отделов "Укрпочты". В СБУ утверждают, что именно подозреваемая предложила свои услуги россиянам.
В составе оккупационного учреждения она организовывала адресную рассылку пропагандистских газет страны-агрессора в дома жителей общины. Кроме того, сотрудница заставляла своих подчиненных раздавать копии российских "изданий" прямо в помещении захваченного отделения почты. пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с символикой Кремля", - говорится в сообщении.
После освобождения города она попыталась "исчезнуть из виду", надеясь избежать правосудия. Женщина сейчас находится под стражей. Ее может ожидать тюремное заключение с конфискацией имущества.
Ранее Politeka также писала о мужчине, который хотел пересечь границу Одесщины, подделав свидетельства о рождении детей и став "многодетным отцом". Уклонника поймали пограничники и объявили ему о подозрении согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины.
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