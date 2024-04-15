В Одеській облсті спіймали ухилянта, який підробив свідоцтва про народження дітей і називав себе "багатодітним батьком".

При спробі виїхати за кордон на Одещині був затриманий чоловік, який самовільно приписав собі двох дітей. Підставою для подорожі мали бути документи, які підтверджували народження трьох дітей, але два з них виявились підробленими. Цю інформацію поширив прес-центр Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники з Білгород-Дністровського загону зупинили 22-річного чоловіка з Київщини, який намагався виїхати з країни, представляючи себе як багатодітного батька. Під час перевірки документів виявилося, що серед них були три свідоцтва про народження дітей. Юнак стверджував, що один з дітей є його від першого шлюбу, а інша дитина перебуває з бабусею. Однак виявилося, що всі ці документи були придбані ним в Інтернеті за 3 000 доларів, а одне зі свідоцтв про народження взагалі було недійсним, навіть щодо його справжньої дитини.

За використання підроблених документів чоловіку було оголошено підозру згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України. Йому загрожує обмеження волі на строк до двох років.

Раніше Politeka також писала про 34 ухилянтів, яких спіймали на кордоні з Румунією. Чоловіки намагалися виїхати бусом. Організатору дали винагороду в 10 тисяч євро з кожного.

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