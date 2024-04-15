При попытке уехать за границу в Одесской области был задержан мужчина, который самовольно приписал себе двоих детей. Основанием для путешествия должны быть документы, подтверждающие рождение троих детей, но два из них оказались поддельными. Эту информацию распространил пресс-центр Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники из Белгород-Днестровского отряда остановили 22-летнего мужчину из Киевщины, пытавшегося уехать из страны, представляя себя как многодетного отца. В ходе проверки документов оказалось, что среди них было три свидетельства о рождении детей. Юноша утверждал, что один из детей есть его от первого брака, а другой ребенок находится с бабушкой. Однако оказалось, что все эти документы были приобретены им в Интернете за 3 000 долларов, а одно из свидетельств о рождении вообще было недействительным, даже в отношении его настоящего ребенка.

За использование поддельных документов мужчине было объявлено подозрение в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее Politeka также писала о 34 ухилянтах, которых поймали на границе с Румынией. Мужчины пытались уехать бусом. Организатору дали вознаграждение в 10 тысяч евро с каждого.

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