Багато українців досі думають, що паперові рахунки за електроенергію треба зберігати - в YASNO українцям зробили важливу заяву.

Багато українців все ще вважають, що потрібно зберігати паперові рахунки за електроенергію. Проте це стереотипне уявлення є помилковим. Про цей поширений міф повідомили на веб-сайті YASNO.

Вистачить вам електронної квитанції про оплату за електроенергію, яку ви завжди можете переглянути у своєму особистому кабінеті на порталі YASNO та завантажити (якщо вам дійсно важливо мати копії платіжок).

"У будь-якому разі, без паперів зручніше. А ще екологічніше - ви зберігаєте дерева. Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на диджитал", - йдеться у повідомленні.

До того ж, ви взагалі можете відмовитись від паперової платіжки, яку приносять до вашої поштової скриньки, та переглядати суму до сплати на зручних онлайн-сервісах:

Мобільний застосунок bit.ly/yasno-app

чатбот у вайбері bit.ly/yasno_viber

телеграмі bit.ly/yasno_tg

особистий кабінет:

для Києва bit.ly/3r70haC

для Донецької області bit.ly/3pjiFwE

для Дніпропетровської області bit.ly/3PBxKEd

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