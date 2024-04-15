Многие украинцы до сих пор думают, что бумажные счета за электроэнергию нужно хранить – в YASNO украинцам сделали важное заявление.

Многие украинские все еще считают, что нужно хранить бумажные счета за электроэнергию. Однако это стереотипное представление ошибочно. Об этом распространенном мифе сообщили на веб-сайте YASNO.

Достаточно вам электронной квитанции об оплате за электроэнергию, которую вы всегда можете просмотреть в своем личном кабинете на портале YASNO и скачать (если вам действительно важно иметь копии платежей).

"В любом случае, без бумаг удобнее. А еще экологичнее - вы храните деревья. Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, как и печатная, поэтому положитесь на диджитал", - говорится в сообщении.

К тому же, вы вообще можете отказаться от бумажной платежки, которую приносят в ваш почтовый ящик, и просматривать сумму к оплате на удобных онлайн-сервисах:

Мобильное приложение bit.ly/yasno-app

чатбот в вайбере bit.ly/yasno_viber

телеграмме bit.ly/yasno_tg

личный кабинет:

для Киева bit.ly/3r70haC

для Донецкой области bit.ly/3pjiFwE

для Днепропетровской области bit.ly/3PBxKEd

Напомним, правительство ищет источники финансирования для ремонта оборудования, пострадавшего в результате вражеских обстрелов. Поэтому с 1 мая 2024 может произойти повышение тарифа на электричество для населения, достигая около 3,5 грн за 1 кВт-ч. Об этом сообщил Олег Попенко, учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг".

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