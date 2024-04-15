Зауважується, що тарифи на комуналку зросли не у всіх показниках - ціни природного газу, гарячої води та опалення залишилася без змін.

В Україні зросли розцінки на комунальні послуги. За рік – з березня-2023 до березня-2024 – тарифи зросли загалом на 12,8%. Зазначається, що електроенергія подорожчала найбільше - на 69,7%, тоді як вартість водопостачання зменшилася на 0,8%. Про загальне зростання тарифів повідомили у Держстаті.

Крім електроенергії, також відбулися зміни у цінах на інші послуги. За даними Держстату, ціни зросли на такі послуги:

Управління багатоквартирними будинками - на 5,1%;

Утримання та ремонт житла - на 3,1%;

Прибирання сміття - на 1,6%.

Зауважується, що вартість послуг з природного газу, гарячої води та опалення залишилася без змін.

Окрім того, ціни на деякі послуги зменшилися. За минулий рік вартість водопостачання знизилася на 0,8%, а каналізації - на 0,5%.

Крім того, клієнти "Нафтогазу" можуть отримати знижку в 1% за своєчасну оплату рахунків. Цю знижку автоматично застосовують наступного місяця, але лише для тих, хто розраховується через онлайн-сервіс компанії.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни" – нагадують в Нафтогазі.

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