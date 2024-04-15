Отмечается, что тарифы на коммуналку выросли не во всех показателях - цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За год – с марта-2023 по март-2024 – тарифы выросли в целом на 12,8%. Отмечается, что электроэнергия подорожала больше всего – на 69,7%, тогда как стоимость водоснабжения уменьшилась на 0,8%. Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.

Помимо электроэнергии также произошли изменения в ценах на другие услуги. По данным Госстата, цены выросли на следующие услуги:

Управление многоквартирными домами – на 5,1%;

Содержание и ремонт жилья – на 3,1%;

Уборка мусора – на 1,6%.

Отмечается, что стоимость услуг природного газа, горячей воды и отопления осталась без изменений.

Кроме того, цены на некоторые услуги снизились. За прошлый год стоимость водоснабжения снизилась на 0,8%, а канализации – на 0,5%.

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"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны" – напоминают в Нафтогазе.

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