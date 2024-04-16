З цією проблемою стикаються багато користувачів смартфонів, тому важливо заздалегідь знати, як усунути мерехтіння і чи можна з цим розібратися самостійно без звернення до сервісу.

Неправильно працюючий екран телефону може викликати не тільки втрату заряду батареї, але й інші незручності, наприклад, мерехтіння, яке заважає зосередитись.

Портал Makeuseof пропонує кілька способів, які можна спробувати перед зверненням до фахівця. Якщо проблему не вдалося вирішити самостійно, краще звернутися за допомогою до професіонала.

Перезавантаження телефону: Якщо екран глючить, спробуйте перезавантажити пристрій, щоб закрити всі служби та процеси. Якщо перезавантаження допомогло, перевірте останні встановлені програми.

Повне скидання: Цей радикальний крок відправить телефон до заводських налаштувань і очистить кеш. Перед скиданням рекомендується зробити резервну копію даних, щоб уникнути втрати інформації. Для Android перейдіть до розділу "Параметри" -> "Система" -> "Додатково" -> "Параметри скидання" та виберіть скидання налаштувань телефону. Для iOS перейдіть до "Налаштування" -> "Основні" -> "Перенесення або скидання iPhone" і натисніть "Видалити весь вміст та налаштування".

Завантаження в безпечному режимі для Android: Це дозволяє використовувати пристрій без сторонніх програм. Якщо екран перестає блимати в безпечному режимі, проблема, можливо, пов'язана з якоюсь програмою. Щоб увімкнути безпечний режим, утримуйте кнопку живлення на увімкненому пристрої, а потім торкніться кнопки "Вимкнути" і утримуйте її, доки не з'явиться опція "Перезавантажити в безпечному режимі". Натисніть "OK".

Вимкніть автояскравість (адаптивну яскравість): Некоректна робота обладнання може викликати мерехтіння під час використання цієї установки. Вимкнути її можна в меню "Параметри" -> "Екран".

Перевірте наявність оновлень: Для Android перейдіть в "Параметри" -> "Система" -> "Оновлення системи". Для iOS виберіть "Параметри" -> "Основні" -> "Оновлення ПЗ".

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