С данной проблемой сталкиваются многие пользователи смартфонов, поэтому важно знать заранее, как устранить мерцание и можно ли с этим разобраться самостоятельно без обращения в сервис.

Неправильно работающий экран телефона может вызывать не только потерю заряда батареи, но и другие неудобства, например, мерцание, которое мешает сосредоточиться.

Портал Makeuseof предлагает несколько способов, которые можно попробовать перед обращением к специалисту. Если проблему не удалось решить самостоятельно, лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Перезагрузка телефона: Если экран глючит, попробуйте перезагрузить устройство, чтобы закрыть все службы и процессы. Если перезагрузка помогла, проверьте последние установленные приложения.

Полный сброс: Этот радикальный шаг отправит ваш телефон к заводским настройкам и очистит кеш. Перед сбросом рекомендуется сделать резервную копию данных, чтобы избежать потери информации. Для Android перейдите в раздел "Настройки" -> "Система" -> "Дополнительно" -> "Параметры сброса" и выберите сброс настроек телефона. Для iOS перейдите в "Настройки" -> "Основные" -> "Перенос или сброс iPhone" и нажмите "Удалить все содержимое и настройки".

Загрузка в безопасном режиме для Android: Это позволяет вам использовать устройство без сторонних приложений. Если экран перестает мигать в безопасном режиме, проблема, возможно, связана с каким-то из приложений. Для активации безопасного режима удерживайте кнопку питания на включенном устройстве, затем коснитесь кнопки "Выключить" и удерживайте ее, пока не появится опция "Перезагрузить в безопасном режиме". Нажмите "OK".

Отключите автояркость (адаптивную яркость): Некорректная работа оборудования может вызывать мерцание при использовании этой настройки. Отключить ее можно в меню "Настройки" -> "Экран".

Проверьте наличие обновлений: Для Android перейдите в "Настройки" -> "Система" -> "Обновление системы". Для iOS выберите "Настройки" -> "Основные" -> "Обновление ПО".

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.