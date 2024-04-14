Як пояснює Держспоживслужба, за порушення ваших прав при отриманні платіжок житлово-комунальних послуг ви маєте повне право зробити кілька кроків.

В Україні, згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги, передбачені спеціальні заходи для захисту прав споживачів. Один із таких заходів - складання акта-претензії у разі надання послуг неналежної якості, наприклад, коли замість гарячої води подається холодна. Про це йдеться в роз'ясненні Держспоживслужби.

Як пояснює Держспоживслужба, при порушенні ваших прав під час отримання платіжок житлово-комунальних послуг, ви маєте повне право оформити претензію щодо неналежного сервісу.

Крок 1: Фіксація порушення

Зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг (якщо це затоплення, псування майна − фотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо);

Письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).

Крок 2: Оцінка якості послуг і складання акта-претензії

Постачальник комунальних послуг або адміністратор багатоквартирного будинку повинен відгукнутися на вашу претензію протягом однієї доби, як це встановлено в угоді;

Після перевірки складіть акт-претензію в двох примірниках: один залишається у вас, другий - у виконавця послуги чи управителя.

Крок 3: Звернення до Держспоживслужби

Якщо представник постачальника не з'явився у вказаний час, або відмовився підписати акт без належних пояснень, акт вважається дійсним, якщо його підписали щонайменше два споживачі, зазначивши свої дані;

Відправте акт-претензію постачальнику послуг або управителю рекомендованим листом. Якщо відповіді не надійде протягом п'яти робочих днів, зверніться до Держпродспоживслужби.

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