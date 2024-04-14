Как объясняет Госпотребслужба, при нарушении ваших прав при получении платежек жилищно-коммунальных услуг вы имеете полное право сделать несколько шагов.

В Украине согласно законодательству о жилищно-коммунальных услугах предусмотрены специальные меры по защите прав потребителей. Одно из таких мер - составление акта-претензии в случае предоставления услуг ненадлежащего качества, например, когда вместо горячей воды подается холодная. Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы.

Как объясняет Госпотребслужба, при нарушении ваших прав при получении платежек жилищно-коммунальных услуг вы имеете полное право оформить претензию относительно ненадлежащего сервиса.

Шаг 1: Фиксация нарушения

Зафиксируйте обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг (если это затопление, порча имущества – фотографируйте поврежденную технику, мебель, стены и т.п.);

Письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии).

Шаг 2: Оценка качества услуг и составление акта-претензии

Поставщик коммунальных услуг или администратор многоквартирного дома должен откликнуться на вашу претензию в течение суток, как это установлено в соглашении;

После проверки составьте акт-претензию в двух экземплярах: один остается у вас, второй – у исполнителя услуги или управляющего.

Шаг 3: Обращение в Госпотребслужбу

Если представитель поставщика не явился в указанное время или отказался подписать акт без надлежащих объяснений, акт считается действительным, если его подписали по меньшей мере два потребителя, указав свои данные;

Отправьте акт-претензию поставщику услуг или управляющему заказным письмом. Если ответ не поступит в течение пяти рабочих дней, обратитесь в Госпродпотребслужбу.

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